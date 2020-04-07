Van'da bir mahalle karantinaya alındı Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'dan ilçeye bağlı Örmetaş Mahallesi'ne gelen bir kişide, koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'dan Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne gelen ve koronavirüs taşıdığı belirlenen bir vatandaşımızın birçok kişiyle temas etmesi sonucu mahalle bugün karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallede ekipler tarafından gerekli tedbirler alınarak gerekli sağlık taraması başlatılmıştır."

Kaynak: AA