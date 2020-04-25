Van'da bir mahalle karantina altına alındı
VAN'ın Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.
25.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:43
VAN'ın Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.
Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesi'ne giriş- çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA