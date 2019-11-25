Van'da "Bir Kitap Bir Türkü' konseri

25.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:04

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmen ve personellerden oluşan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Bir Kitap Bir Türkü' konseri düzenledi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen ve personelden oluşturulan Türk Halk Müziği Korusu, 'Bir Kitap Bir Türkü' konserinin ikincisini gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, öğretmen ve personeller arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve iyi örneklerin paylaşılması amacıyla Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Türk Halk Müziği Korusu, Van Devlet Tiyatrosunda konser verdi.



Konsere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konsere katılan vatandaşlar, kitap bağışında bulundu. Konser gecesi yaklaşık bin kitabın bağışlandığı ve bağışlanan kitapların ihtiyacı olan köy okullarına verileceği belirtildi.



Şef Serkan Karakurt öncülüğünde ikinci konserini gerçekleştiren koro, kent yöresine ait eserlerin yanı sıra yurdun dört bir köşesine ait Türk halk müziğinin birbirinden güzel eserini seslendirdi.



24 Kasım Öğretmenler Günü'nde katılımcılara unutulmaz bir müzik gecesi yaşatan eğitim çalışanlarından oluşan koru, geceye katılanlardan büyük alkış aldı.



Zaman zaman korunun söylediği türkülere eşlik eden vatandaşlar, eğlenceli bir gece geçirmenin keyfine vardı.



Konser sonunda orkestra ekibi ve koro üyelerine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, programda yer alan ve emek veren bütün ekibi tebrik etti. Müzik gecesinde elde edilen kitapların ihtiyacı olan köy okullarına verileceği belirten Tevke, bu tür programların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.



Programda, ayrıca Galatasaray Van Taraftarlar Derneği üyeleri tarafından koroda yer alanlara günün anısına çiçek ve çikolata takdiminde bulunuldu. - VAN

Kaynak: İHA