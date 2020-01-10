Van'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı
Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı.
Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı.
Önceki gün ilçe merkezindeki hayvan pazarında karşılaşan iki ailenin fertleri arasında çıkan ve İbrahim Korkmaz'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla ve ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.