Van'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı
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Van'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı.

10.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:14
Van'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı.

Önceki gün ilçe merkezindeki hayvan pazarında karşılaşan iki ailenin fertleri arasında çıkan ve 'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla ve ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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