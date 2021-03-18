Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

18.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:28

Son dakika haberi: Van'ın Erciş ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kaçtı.

Van'ın Erciş ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kaçtı.

Alkanat Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gün önce çalışmak için gittiği Çanakkale'den dönen 31 yaşındaki R.Y, 28 yaşındaki eşi A.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğiyle eşine ateş eden R.Y, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarında bulunarak evi terk etti.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kadının cesedini ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Mahallede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tartışma sırasında evde olan çiftin 4 çocuğu koruma altına alındı.

Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 23:29:12. #1.15#
title