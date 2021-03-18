Son dakika: Bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

Van'ın Erciş ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren kişi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kaçtı.

Alkanat Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gün önce çalışmak için gittiği Çanakkale'den dönen 31 yaşındaki R.Y, 28 yaşındaki eşi A.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğiyle eşine ateş eden R.Y, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarında bulunarak evi terk etti.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kadının cesedini ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Mahallede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tartışma sırasında evde olan çiftin 4 çocuğu koruma altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca