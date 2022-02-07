Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da son bir haftada düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatörlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.???????

Suçta kullanılan iki araca el konuldu.