Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Haberler
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Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Van'da son bir haftada düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatörlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da son bir haftada düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatörlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.???????

Suçta kullanılan iki araca el konuldu.

AA / Necat Hazar - Güncel

Göçmen, Van, Güncel, Haber

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