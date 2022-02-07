Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da son bir haftada düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatörlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
VAN (AA) - Van'da son bir haftada düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatörlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.???????
Suçta kullanılan iki araca el konuldu.
AA / Necat Hazar - Güncel