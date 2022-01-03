Van'da bir haftada çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 12'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 28 yıl hapis cezası bulunan 12 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, çalıntı otomobil, 6 tabanca, 33 fişek, pompalı tüfek, 18 fişek kartuşu, 2 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı fişeği ve bıçak ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda 15,94 gram eroin, 13,42 gram sentetik uyuşturucu, 6,89 gram esrar, 60 gram bonzai, 739 uyuşturucu hap, 7 bin 120 lira, 15 fişek kartuş, otomatik av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet