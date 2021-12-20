Van'da bir haftada 73 kilo 478 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince bir haftada 73 kilo 478 gram uyuşturucu ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 72 kilo 204 gram eroin, 1 kilo 246 Afyon sakızı, 18,02 sentetik, 5,81 esrar ve 490 uyuşturucu hap ele geçirildi.

???????Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet