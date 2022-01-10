Van'da bir haftada 6 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Van'da bir haftada 6 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 6 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da bir haftada 6 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da bir haftada 6 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 6 kilo 256 gram eroin, 8,44 gram esrar, 115,48 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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