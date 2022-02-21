VAN (AA) - Van'da bir haftada 5 kilo 798 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 kilo 779 gram eroin, 17,61 gram sentetik uyuşturucu, 2,1 gram esrar ve 122 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.