Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.
VAN (AA) - Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta düzenlenen 6 operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 231 Afganistan uyruklu yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen biri yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
???????Suçta kullanılan 3 araca el konuldu, yakalanan yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.