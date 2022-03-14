Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta düzenlenen 6 operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 231 Afganistan uyruklu yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen biri yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

???????Suçta kullanılan 3 araca el konuldu, yakalanan yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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