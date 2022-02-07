VAN (AA) - Van'da bir haftada 15 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 11 kilo 488 gram eroin, 4 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu, 8,23 gram esrar, 4,21 gram kokain ve 32 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.