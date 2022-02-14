Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 114 kilo 901 gram eroin, 16 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu, 32,62 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haberler

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