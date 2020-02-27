Van'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ile 3 çocuğu dumandan etkilendi.
Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ile 3 çocuğu dumandan etkilendi.
İlçenin Çelebibağı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine müdahalede bulunan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Evde dumandan etkilenen Aygül Cengiz ile çocukları Ebrar, Derinsu ve Batuhan Cengiz, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA