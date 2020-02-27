Van'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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Van'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ile 3 çocuğu dumandan etkilendi.

27.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:30
Van'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

'ın ilçesinde bir evde çıkan yangında ile 3 çocuğu dumandan etkilendi.

İlçenin Çelebibağı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin vermesi üzerine müdahalede bulunan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Evde dumandan etkilenen Aygül Cengiz ile çocukları Ebrar, Derinsu ve Batuhan Cengiz, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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