Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

"Şok ev" diye tabir edilen evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Güncel

Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Haberler

title