Van'da bir evde 51 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da bir evde 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da bir evde 51 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde 51 kilogram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde 51 kilogram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Gülyolu Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 51 kilogram eroin ele geçirdi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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