Van'da Bir Depoda Bin 350 Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir depoda bin 350 litre kaçak motorin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında: 12 Kasım 2017 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerimiz, İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesinde hizmet veren bir market önünde park halinde bulunan araca akaryakıt aktarımı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine araç ve işyerinde yapılan aramada toplam bin 350 litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.B. ve İ.G. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı S.K.M suçundan yasal işlem yapıldı. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN