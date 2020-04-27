Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı(2)
VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİYalım Erez Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.
27.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:41
VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Yalım Erez Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.Bugün yapılan sağlık taramalarında 4 kişide koronavirüs teşhis edildi. Hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarının sürdüğü mahalleye giriş-çıkışa izin verilmiyor.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-
Kaynak: DHA