Van'da bir cadde ve sokağa "Azerbaycan" ve "Karabağ" isimleri verildi
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Van'da bir cadde ve sokağa "Azerbaycan" ve "Karabağ" isimleri verildi

09.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:39
Van'da bir cadde ve sokağa

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye meclis kararı ile bir caddenin ismi Azerbaycan bir sokağın ismi de Karabağ olarak değiştirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye meclis kararı ile bir caddenin ismi Azerbaycan bir sokağın ismi de Karabağ olarak değiştirildi.

İlçede ismi "Azerbaycan Caddesi" olarak düzenlenen Van Yolu Caddesi ile "Karabağ Sokak" olarak düzenlenen Recep Tayip Erdoğan Mahallesi'ndeki Doğubayazıt Sokak'ta tören düzenlendi.

Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksal Gulbey, Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi Başkanı Dr. İsmail Ağayev ve Yardımcısı Sami Radigüzelli'nin katıldığı törende, cadde ve sokağa Türk ve Azerbaycan bayrakları ile yeni tabelalar asıldı.

Heyettekiler, daha sonra Kaymakam Dinç ve Belediye Başkanı Ensari ile bir araya geldi.

Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeş Azerbaycan'ın büyük ve kutlu zaferini kutladıklarını söyledi.

İlçenin en önemli cadde ve sokaklarına "Azerbaycan" ve "Karabağ" isminin verilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Ensari, "Biz artık iki millet bir devlet değiliz, tek millet tek devletiz. Burada sadece caddelerin isimlerini değiştirmedik aynı zamanda Azerbaycan'ın büyük ve kutlu zaferini de kutladık." dedi.

Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi Başkanı Dr.İsmail Ağayev, cadde ve sokağa Azerbaycan ve Karabağ isminin verilmesinde büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ağayev, "Bölgeden çekilirken de bütün evleri yakıyorlar. Bu bir daha gösterdi ki Ermeninin ümmetçe karşılığı yoktur ve düşünüyorum ki biz Karabağ meselesinde ne kadar candan çalıştıksa da Türkiye bir o kadar bizim yanımızda oldu. Biz artık iki millet bir devlet değiliz tek millet tek devletiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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