VAN'DA BİR ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST KÜTAHYA'DA YAKALANDI
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VAN'DA BİR ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edildiği eylemin faili olduğu ve birçok eyleme katıldığı değerlendirilen 'Welat Kato' kod adlı terörist T.Ö., Kütahya'da operasyonla yakalanarak gözaltına aldı.

TERÖR örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edildiği eylemin faili olduğu ve birçok eyleme katıldığı değerlendirilen 'Welat Kato' kod adlı terörist T.Ö., Kütahya'da operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Terörist T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, 2015- 2019 yılları arasında terör örütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüten, 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edildiği eylemin faali olduğu belirlenen, Şırnak-Beytüşşebab'ta yol kesme, Hakkari-Erziki mevkiinde EYP yerleştirme eylemine katılan 'Welat Kato' kod adlı PKK'lı terörist T.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde terörist T.Ö.'nün Kütahya'da olduğu belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, teröristi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Terörist T.Ö., Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN'DA BİR ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST KÜTAHYA'DA YAKALANDI
VAN'DA BİR ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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