Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı duyumuna istinaden, bir araç takibe alındı. Takip sonucunda mahallenin çıkışında jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada; aracın motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka 7.62 mm çapında piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 126 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü M.S.Ç. ve araçta bulunan T.Ü. isimli şahıslar gözaltına alınarak, suç unsuru malzemelere el konulmuştur. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" denildi.

(İHA)

Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı'
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Varank Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 21:14:31. #1.15#

title