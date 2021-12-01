Van'da bir araçta 2 kınalı keklik ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada tel kafese gizlenmiş iki kınalı keklik ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Güzelsu Yol Kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Kontrollerde tel kafeste gizlenmiş 2 kınalı kekliğe el koyan ekipler, sürücü hakkında tutanak tuttu.

Keklikler, doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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