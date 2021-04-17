Van'da bir araçta 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi
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Van'da bir araçta 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir araçta 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik Van ve Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan müşterek çalışma kapsamında, bir araçta arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, araçta 200 paket halinde 102 kilo 690 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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