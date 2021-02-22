Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi

22.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:41
Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Saray ilçesinde, polis ekiplerinin eve düzenlediği 'Bin parça' operasyonunda, 107 kilo 950 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Saray ilçesinde, polis ekiplerinin eve düzenlediği 'Bin parça' operasyonunda, 107 kilo 950 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray ilçesine bağlı Çarmakköy Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" açıklamasına destek amaçlı düzenlenen 'Bin parça' operasyonunda, evde107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi. C.K. ve Ş.K. yakalanarak, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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