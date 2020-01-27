27.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:05

Van'da bilgi yarışması başladı

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin Karakoç Mahallesi'nde kadınlar ve erkekler arasında bilgi yarışması düzenledi. Bilgi yarışmasında dereceye girenlere ise para ödülü verildi.

İpekyolu İlçesi Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, kırsalda bulunan 30 mahallede kadın ve erkekler arasında Genel Kültür Bilgi Yarışması başlatıldı. Mahallelerde 45 yaş üstü kişilerin katılacağı bilgi yarışmasında birinci olanlar ise daha sonra birbirleriyle yarışacak. Bilgi yarışmasının ilki ilçenin Karakoç Mahallesi'nde düzenlendi. Bilgi yarışmasına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Demir, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, göreve başladığında kırsal mahallelerde sosyal aktivitelerin eksik olduğunu gördüğünü ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Daha sonra böyle bir aktivite yapmaya karar verdiklerini anlatan Aslan, "Gördüm ki çok iyi bir karar almışız. Buradaki yoğun istek ve talepler beni gayet mutlu etti. Ayrıca sabahtan beri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımız da buradalar ve tüm mahalle sakinlerine genel sağlık taraması da yaptılar. Toplamda 30 tane kırsal mahallemiz var. Biz bu 30 mahallede de bilgi yarışması düzenleyip her mahallenin birincisini alarak en sonunda final yarışması yapacağız. Kadın ve erkek tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok, birlik ve beraberlik için buradayız" dedi.

Önceden ön elemesi yapılan yarışmanın finaline kalan 5 yarışmacı birinci olabilmek için yarıştı. Kadınların ve erkelerin ayrı gruplar halinde yarıştığı yarışmada genel kültür alanından 10 soru soruldu. Cevaplama süresinin bir dakika olduğu yarışmada yarışmacıların yanı sıra yarışmayı izleyenler de heyecanlı anlar yaşadı. Kadınlar kategorisinde bilgi yarışmasında birinci olan Hacer Yılmaz'a 500 lira, ikinci olan Sevgül Yorgun'a 400 lira üçüncü Elfazi Karabulut'a 300 lira, dördüncü olan Bilge Diler'e 200 lira ve beşinci olan Garip Sıddıkoğlu'na da 150 lira para ödülü verildi.

Aynı şekilde erkekler kategorisinde de ilk 5'e giren Şükrü Yıldırım, Mahfuz Canga, Abdullah Arabulut, Hidayet Tekman, Paşa Azizoğluna'da para ödülü verildi. Ayrıca bilgi yarışmasının yapıldığı mahallede İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından genel sağlık taraması yapılarak sağlık şikayeti olan vatandaşlara da mahalle muhtarı koordinasyonuyla İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gitmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: DHA

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