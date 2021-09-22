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Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İPEKYOLU (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından ise yaralılara ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

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