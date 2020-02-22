Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:21
Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

'ın ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine gelen ambulanslarla yaralılar Van Lokman Hekim Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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