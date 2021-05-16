Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
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Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu

Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Haberler | Spor

- Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olması Van'da sevinçle karşılandı.

- Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu

VAN - Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olması Van'da sevinçle karşılandı.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi, korona virüs gölgesinde kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da maç bitiminde bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, konvoy halinde şehir merkezinde tur attı. Korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklarda kutlama yapamayan taraftarlar, sevinçlerini konvoy eşliğinde slogan atarak gösterdi.

Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu
Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ

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