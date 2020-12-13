Van'da besiciler kısıtlama nedeniyle boş kalan mesire alanlarında hayvanlarını otlattı
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Van'da besiciler kısıtlama nedeniyle boş kalan mesire alanlarında hayvanlarını otlattı

13.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:22
Van'da besiciler kısıtlama nedeniyle boş kalan mesire alanlarında hayvanlarını otlattı

Van'ın Erciş ilçesinde besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan mesire alanlarında hayvanlarını otlattı.

Van'ın Erciş ilçesinde besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan mesire alanlarında hayvanlarını otlattı.

İlçede, hafta sonları uygulanan kısıtlamalardan dolayı sahil yolu, kent meydanı, mesire alanları ve parklar sessizliğe büründü.

Her yıl inci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçünü izlemek isteyen binlerce kişiyi ağırlayan balık bendi de, tarihinin en sakin dönemlerinden birini yaşadı.

İlçedeki besiciler de aldıkları özel izinle hayvanlarını balık bendi ile ilçedeki diğer mesire alanlarına götürerek taze otlarla besledi.

Çimlerin uzaması nedeniyle hayvanların otlatılmasına izin verilen alana getirilen hayvanların mesire alanlarında otlaması, drone ile havadan görüntülendi.

Besici İlhami Dinçkal, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden kısıtlamadan dolayı gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması hayvanlarımıza yaradı. Yazın binlerce kişiyi ağırlayan balık bendinde hayvanlarımız verimli ve taze otlarla besleniyor. Uzayan otları yiyerek görevlilerin de işini kolaylaştırıyorlar. Bizim için de yemden tasarruf konusunda iyi oldu. Kısıtlama süresince hayvanları buraya getirerek otlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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