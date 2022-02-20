Van'da besiciler kışın çetin şartlarında hayvanlarının bakımını sürdürüyor

VAN (AA) - En önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğu Van'ın Gürpınar ilçesinde, besiciler çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

İlçenin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yaşayan besiciler, tek geçim kaynakları hayvanları için kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği kırsal mahallelerde tüm zorluklara göğüs geriyor.

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

İlçeye 75 kilometre uzaklıktaki Çepkenli ve Topçudeğirmeni mahallelerinde de günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, at ve eşeklerle taşıdıkları otları, köyün uzağına götürüyor.

Otları, ezdikleri karın üzerine seren çiftçiler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor.

Besiciler, akşam saatlerinde koyunlarını yeniden ağıla götürüyor.