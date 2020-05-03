Van'da besiciler izin belgesiyle hayvanlarını otlatıyor

Van'da besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldıkları özel izinle hayvanlarını otlatabiliyor.

Van'da besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldıkları özel izinle hayvanlarını otlatabiliyor.

Besici Erdal Bayramhan, bu yıl koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında insanların evde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Piknik ve mesire alanlarının uygulanan kısıtlamalar nedeniyle boş kaldığını aktaran Bayramhan, "Biz besiciler olarak otlar uzadığı için hayvanlarımızı getirip buralarda besliyoruz. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlçe Tarım Müdürlüğünden izin belgemizi alıp hayvanlarımızı getirdik. Hayvanlar burada verimli ve taze otlarla besleniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA