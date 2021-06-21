Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
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Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Çatak ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ederek yüksek rakımlı yaylalara gidiyor.

Van'ın Çatak ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ederek yüksek rakımlı yaylalara gidiyor.

Uzun süren kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlar yüksek rakımlı yaylalara çıktı. Çatak ilçesindeki berivanlar, yeşile bürünen yaylalarda şifalı otlarla beslenen hayvanları sağmak için her gün yaklaşık 1 saat yürüyerek keçi sürülerinin bulunduğu bölgeye gidiyorlar. Sıcağa rağmen kimi zaman yürüyerek kimi zaman katır sırtında zorlu bir yolculuğa çıkan berivanlar, sağımın ardından aynı yolu kullanarak evlerine dönüyor. Berivanlarlar, sütün sağılacağı alana gelerek önce etrafı temizleyip sırayla süt kovalarını yerleştiriyor. Daha sonra çobanlar yayladan getirdikleri kesi sürüsünü süt sağım alanına getirerek süt sağımı başlıyor. Ağaç dalları ve taşlarla keçilerin dağılmamaları için yapılan bölmeye getirilerek çobanlardan biri kendine taştan yaptığı yere oturuyor. Her bir berivan keçi sürüsü içerisinde kendi keçisini sağmaya başlıyor. Yaklaşık 2 saat süren sağım sonrası sütler, süzgeçten geçirilerek başka bir kaba boşaltılıyor. Süt sağımı sonrası keçiler tekrar yaylaya çıkarken, Berivanlar ise sağdıkları sütleri evlerine götürmek üzere yola koyuluyorlar. Günde iki kez yaylada sağım yapan berivanlar, elde ettikleri sütle peynir ve yoğurt yapıp satıyor.

Berivanlar, günde iki kez olmak üzere sabah akşam gelip süt sağdıklarını, zor olsa da alıştıklarını söylediler. - VAN

Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
Van'da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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