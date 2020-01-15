Van'da "Ben Girişimciyim" iş fikri yarışmasının protokolü imzalandı

15.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:14

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknoknet ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle "Ben Girişimciyim" iş fikri yarışmasının protokolü imzalandı.



Teknokent toplantı salonunda düzenlenen imza töreni, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın katılımıyla gerçekleşti.



Törende konuşan Şevli, 'Ben Girişimciyim' yarışmasıyla Van başta olmak üzere Bitlis, Hakkari ve Muş'ta nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, girişimciler tarafından piyasalarda rekabet edebilen yenilikçi ve teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin oluşumunun hızlandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yarışmayla başvuruları alınacak yenilikçi iş fikirleri arasından en başarılı olanların seçilerek bir prototipe dönüştürülmesi için eğitim, mentörlük ve finans desteğinin sağlanacağını ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"İş fikrine güvenen herkesi yarışmaya başvurmaya davet ediyorum. Teknokent'in yeni döneminin ilk adımlarından olan bu yarışmanın devamında kuluçka programını başlatacağız. Bölgemizdeki teknoloji tabanlı tüm girişimcilere hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, teknoloji tabanlı, gerçekleştirilebilir, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikri sahibi, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış, hali hazırda herhangi bir şirketin ortaklık yapısında yer almayan, en az iki üyeli bir takım sahibi olan herkesin başvuru yapabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 29 Şubat 2020'dir. Yarışmaya başvurular bengirisimciyim.com adresi üzerinden online olarak yapılıyor."

DAKA Genel Sekreteri Güray ise, DAKA olarak teknoloji tabanlı girişimciliği, yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin ticarileşerek yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmasını sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.



Güray, yarışmayla girişimci adayların teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan projelerini hayata geçirmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Teknokent AŞ Genel Müdürü öğretim görevlisi Bilgin Yazlık, katılımcılara "girişimcilik" konulu sunum yaptı.

Daha sonra, Şevli ile Güray protokol metinlerini imzaladı.

Kaynak: AA