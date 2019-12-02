Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

02.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:04
Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler, havalimanının girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.


Aramada sürücü İ.A'nın üzerine sarılı 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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