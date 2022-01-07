Van'da belediyenin daire başkanları görme engellilerle goalball maçı yaptı

VAN (AA) - Van'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi'nde görevli daire başkanlarıyla görme engelliler, goalball maçı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Zaferler Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte belediyenin daire başkanları ve görme engelliler goalball maçı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, AA muhabirine, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Toplumun tüm kesiminin engelliler için duyarlı olmasını isteyen Çetin, "Her ailemizde engelli kardeşlerimiz var. Hükümetimiz ve belediyemiz bu kardeşlerimize maddi anlamda sonsuz desteğini sunuyor ama bireyler olarak onlara manevi desteğimizi verelim. Bugünkü etkinliğimize de katılım çok iyiydi. Çok renkli ve güzel bir etkinlik oldu. Katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Fazıl Bor da "Engellilerin sadece özel günlerde değil her gün hatırlanması önemlidir. Bugünkü etkinlik de bu anlamda çok güzeldi. Engellilerimiz ve izleyiciler keyif aldı, emekleri geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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