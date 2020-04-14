Van'da belediyeden yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında yöresel şiveyle 'evde kal' çağrısı yaptı.

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında yöresel şiveyle 'evde kal' çağrısı yaptı. Çalışmalar, kentin birçok noktasında bulunan bilboardlara asıldı.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı vatandaşları uyarmak için billboardlar hazırladı. Yöresel şiveyle söylenen sözlerden oluşan uyarıların yer aldığı bilboardlarda, "Sen dinine imanına evde kal", "Evde kalisen yoğsa yoğ", "Nelet gele böyle korona virüse", "Sen Allah'an eve git" ve "Hani evde kalidin" gibi uyarı yazıları yazıldı. Yöresel şiveli mesajlar, görenleri gülümsetirken, bazı vatandaşlar ise asılan billboardların önünde fotoğraf çekti. Kent merkezinde gezen vatandaşlar, bilboardlara asılan yöresel şiveli 'evde kal' uyarılarını görünce güldüklerini ve bu uyarıların anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA