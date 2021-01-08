Van'da belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi

08.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:40
Van'da belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi

Van Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek 65 otobüs ve kamyon şoförü ile 5 iş makinesi operatörü kura ile belirlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek 65 otobüs ve kamyon şoförü ile 5 iş makinesi operatörü kura ile belirlendi.

Belediye ihale salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, şeffaflık kaideleri içerisinde 11- 15 Aralık 2020'de ilan ettikleri şartlar kapsamında mail üzerinde başvuruları alınan kişiler arasında değerlendirme yapıldığını söyledi.

Başvuruların komisyon üyelerince dikkatlice incelendiğini belirten Özvan, şunları kaydetti:

"Olası gözden kaçırılmalara müsaade etmemek adına da yine şeffaflık ilkesi çerçevesinde başvuran vatandaşlarımıza 1 ve 5 Ocak tarihleri arasında 5 günlük itiraz süresi verilmiştir. Yapılan itirazlarda yine bizim gözümüzden kaçan unsurlar varsa bunlar değerlendirilmiş ve 65 otobüs şoförü için kuraya katılma şartını sağlayan 607 kişi, 5 iş makinesi operatörümüz için de 73 kişi belirlenmiştir. Van birinci noterimiz huzurunda çekilişimizi gerçekleşiyoruz."

Kura çekimiyle belirlenen 70 kişinin gelecek günlerde işbaşı yapacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Ömer Bayram Samet Aybaba Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:16:26. #1.15#
title