Van'da belediye personelin kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
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Van'da belediye personelin kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Van'da belediye personelin kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim seminerleri tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim seminerleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde kadına yönelik şiddetle mücadele 3. ulusal eylem planı kapsamında 23 Ağustos'ta başlayan 5 günlük eğitim seminerleri bitti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından da desteklenen eğitim seminerleri, İl Eylem Planı Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Program kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde (ŞÖNİM) görevli Sosyolog Canan Demirkıran ile Sosyolog Gözde Güven Aker, şiddet türleri, yaygınlığı, 6284 sayılı kanun kapsamında alınan tedbir kararları ve şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kurumlarla ilgili bilgiler verdi.

Psikolog Çağın Paşaoğlu Gündal da kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hazırlanan 4. Ulusal eylem Planını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi personelinin ilgi gösterdiği seminer soru cevap kısmıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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