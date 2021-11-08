Van'da belediye parkına zarar veren 3 kişi yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde pakta bankı yakıp çevreye zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipleri, Lala Paşa Parkı'na zarar verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemeler ve görgü şahitlerinin verdiği bilgi üzerine parktaki bankı yakan ve çevreye zarar veren 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kontrollerinde "uyuşturucu kullanma", "işyeri, kurum ve oto hırsızlığı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "resmi belgede sahtecilik", "taksirle yaralama ve mala zarar verme" suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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