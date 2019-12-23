Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı
Van'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı.
Van'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı.
Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı.
Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.