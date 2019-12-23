Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı
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Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı

Van'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı.

23.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:37
Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı

'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı.

Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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