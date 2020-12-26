Van'da belediye işçileri kardan dev "Van Gölü canavarı" yaptı
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Van'da belediye işçileri kardan dev "Van Gölü canavarı" yaptı

26.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:30
Van'da belediye işçileri kardan dev

Van'da Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı" görenlerin ilgisini çekiyor.

Van'da Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı" görenlerin ilgisini çekiyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından biriken karları eğlenceye dönüştürdü.

Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda biriken karları temizleyen işçiler, 10 metre uzunluğunda dev "Van Gölü canavarı" yaptı.

Yoldan geçen vatandaşlar da kardan canavarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 18:30:24. #1.14#
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