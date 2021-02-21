Van'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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Van'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

21.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:18
Van'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek rakımlı ve dik yamaçlı bölgelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek rakımlı ve dik yamaçlı bölgelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür aralıklarla yağan kar ve etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, zorlu coğrafyada karla kapanan mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Yerleşim yerleri, ana yol ve ilçe merkezlerindeki cadde ve sokaklarda çalışan ekipler, 200 araç ve 560 personel yolların açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.

Yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan 211 yerleşim yerinden 96'sının yolunu açan ekipler, kalan 115 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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