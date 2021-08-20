Van'da belediye ekipleri parklardaki oyun gruplarını yeniledi

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parklardaki çocuk oyun gruplarını yeniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parklardaki çocuk oyun gruplarını yeniliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk Kültür, Kocaeli, Yaşar Kemal ve Akköprü parklarındaki oyun gruplarının yerine yenilerini bıraktı.

Ekipler, engelli çocuklar için de engelsiz oyun grupları kurdu.

Oyun gruplarının bulunduğu zeminler kauçuk malzeme ile kaplandı, merdiven yerine çocukların daha rahat kullanabilecekleri engelli rampaları kullanıldı.

Yapılan çalışma ile engelli çocukların parklarda daha fazla vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmeleri amaçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol