Van'da belediye ekipleri hayvan pazarında denetim yaptı
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollerini artırdı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollerini artırdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı önce kent genelinden getirilen kurbanlıklar, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı.
Kurbanlıkların Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimlerin denetiminde satış alanına alındığı pazarda, tüccarlar ile vatandaşların maskeleri kontrol edildi, ateşleri ölçüldü.
Ekipler ayrıca vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymalarını, pazara kurulan dezenfektanlardan kullanmalarını istedi.
Zabıta ekipleri de pazarda hayvan tüccarlarını sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA