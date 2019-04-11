Van'da Bedia Özgökçe Ertan Göreve Başladı

HDP'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.

Ertan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avcı ve beraberindeki partililer belediye binasına geldi. Makam odasına geçen Ertan, burada tebrikleri kabul etti.

Bu sırada bazı partililerin, makam odasının duvarında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forslu fotoğrafının indirilmesini istemesi üzerine Mustafa Avcı, "O fotoğrafta AK Parti'nin forsu olsaydı, biz bunu burada kabul etmezdik. Ama şu an burada Cumhurbaşkanı sıfatıyla duruyor." dedi.

Ertan da bina girişinde yaptığı konuşmada büyük emek vererek bir seçim sürecinden geçtiklerini belirterek, "Yapacağımız işlerle ilgili halkı bilgilendireceğiz. Görevimizi halkın bize teslim ettiği şekilde yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA