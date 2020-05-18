Van'da bazı sokaklar Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Van'ın Edremit Kaymakamlığı, Eminpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokakların koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu.

Van'ın Edremit Kaymakamlığı, Eminpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokakların koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 18 Mayıs'tan itibaren Eminpaşa Mahallesi'nde bazı sokaklarda Kovit-19 salgınını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA