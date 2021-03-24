Van'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
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Van'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi

24.03.2021 03:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 03:18
Van'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, "Van İli, Çaldıran ve Muradiye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu, krokisi ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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