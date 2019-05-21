Van'da Bayramlaşma Camide Yapılacak

Van'da Ramazan Bayramı bayramlaşma programı camide yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma programının bu yıl ilk defa vatandaşlarla Yukarı Norşin Camisi'nde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bayramlaşma için bayram namazı sonrası Vali Bilmez ve protokol üyeleri, cami avlusunda kurulacak çadır önünde vatandaşlarla bayramlaşacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Bilmez, bayramlaşmanın böyle bir ortamda yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Camide bayramlaşma modelini geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu bayramlaşma şeklimiz bir sonraki bayramlarda da ilçelerde de gerçekleştirilebilir. Vatandaşın böyle bir bayramlaşmadan memnun kalacağını düşünüyorum. Cami avlusundaki bayramlaşmanın ardından şehitlerimizin mezarları, bazı aileler ve resmi kurumlara ziyaretlerimiz olacak. İnşallah güzel bir bayramlaşma olacak."

Toplantıya Vali Yardımcıları Sinan Aslan, İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti de katıldı.

Kaynak: AA