Van'da bayram öncesi sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da bayram öncesi sıkı denetim

Van'da bayram öncesi sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent merkezindeki unlu mamul üretim noktaları ile tatlı ve pastane imalathanelerini denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent merkezindeki unlu mamul üretim noktaları ile tatlı ve pastane imalathanelerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin de katıldı. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs önlemleri ve hijyen kuralları başta olmak üzere imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, çalışma izinleri, iş yeri temizliği, gıdaların son kullanma tarihleri, üretimde kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, önlük, eldiven ve maske kullanımı gibi önem arz eden konular titizlikle denetlendi. Ekmek ve pide gramajlarının da kontrol edildiği denetimlerde eksikleri bulunan işletmeler uyarılırken, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin bayrama kadar aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşması ve halk sağlığını tehdit eden konuların önüne geçmek için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Van'da bayram öncesi sıkı denetim
Van'da bayram öncesi sıkı denetim
Van'da bayram öncesi sıkı denetim
Van'da bayram öncesi sıkı denetim
Van'da bayram öncesi sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Mete Kalkavan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da bayram öncesi sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:04:31. #1.16#

title