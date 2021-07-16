Van'da bayram boyunca otobüsler ücretsiz olacak
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Van'da bayram boyunca otobüsler ücretsiz olacak

Van'da bayram boyunca otobüsler ücretsiz olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Meclisi arefe ve Kurban Bayramı'nda toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Meclis tarafından alınan karar gereği Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler 19 Temmuz Pazartesi arefe gününden 23 Temmuz Cuma gününe kadar (5 gün) vatandaşa ücretsiz hizmet verecek" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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